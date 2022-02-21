SilverStone представила компактный блок питания SX750 Gold

21 февраля 2022, 13:45

Компания SilverStone анонсировала блок питания SST-SX0750MCGD-A, предназначенный для использования в настольных компьютерах небольшого форм-фактора и домашних мультимедийных центрах.

Решение соответствует типоразмеру SFX, а общие габариты составляют 125 × 63,5 × 100 мм. Благодаря этому новинка может применяться в корпусах с ограниченным внутренним пространством.



Говорится о сертификации 80 PLUS Gold. Эффективность достигает 90 % при 50-процентной нагрузке. В конструкции применены электролитические конденсаторы японского производства.



Мощность составляет 750 Вт. За охлаждение отвечает вентилятор диаметром 92 мм: в его основу положен надёжный гидродинамический подшипник. Срок службы достигает 100 тыс. часов.

Реализована полностью модульная система кабелей. Это позволяет избавиться от ненужных шлейфов внутри компьютерного корпуса и улучшить циркуляцию воздуха.



За безопасность отвечают системы UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

(С) 3dnews.