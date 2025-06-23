ГлавнаяНовости
23 июня 2025, 11:15

У Телеграм з'являться списки завдань для чатів та діалогів

Можна ставити завдання собі чи іншим користувачам та відмічати виконання. У кожного завдання буде видно, хто його виконав.


Оцените новость:
  • 0 оценок