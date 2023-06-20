Залужний: Операція з визволення України йде за планом

20 июня 2023, 12:15

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний та начальник Генштабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання районах найзапекліших боїв.

Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram."Разом із начальником Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої", — йдеться у дописі головнокомандувача ЗСУ.Залужний зазначив, що противник намагається не допустити просування українських підрозділів. Задля цього російські війська розгорнули систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів."Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять все можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом", — написав Валерій Залужний.