В РФ хочуть закрити "Вікіпедію"

«Вікіпедію» потрібно закрити якнайшвидше — голова СПЛ рф Валерій Фадєєв.
«Треба якнайшвидше створити їй альтернативу та закрити "Вікіпедію". Це ідеологічний, політизований продукт», - заявив Фадєєв.
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