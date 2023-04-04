4 апреля 2023, 14:15

В РФ хочуть закрити "Вікіпедію"

«Вікіпедію» потрібно закрити якнайшвидше — голова СПЛ рф Валерій Фадєєв.

«Треба якнайшвидше створити їй альтернативу та закрити "Вікіпедію". Це ідеологічний, політизований продукт», - заявив Фадєєв.


Оцените новость:
  • 0 оценок