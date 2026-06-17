Усі держави G7 погодилися підтримати Україну наступної зими

17 июня 2026, 10:15

Ми говорили про енергетичний пакет, президент Франції піднімав це питання. Ми всі розуміємо і фон дер Ляєн, і Кошта, що треба додаткові гроші, аби фізично закрити наші об'єкти.

ПО, про це я сказав. Дизель, газ, бензин — усе те, що нам потрібно на зиму, якщо до цього не закінчиться війна й буде дефіцит, то всі партнери будуть підтримувати, — зазначив Зеленський.

UPD:Франція допоможе відновити саркофаг ЧАЕС, а Швейцарія – Києво-Печерську лавру.Також на саміті президент показав Трампу фото наслідків удару по Києво-Печерській лаврі. За даними дипломатів, кадри справили сильне враження і Трамп відкрито висловив різке невдоволення діями рф.Один із європейських посадовців назвав цей крок Зеленського "психологічно дуже вдалим".