ЄС відкриває новий енергетичний хаб у Польщі, який стане логістичним центром для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні, - повідомляє представництво ЄС в Україні.
Цей європейський хаб дозволить міжнародним партнерам і приватному сектору спрямовувати свої пожертви, а Європейський Союз надасть повне фінансування транспортних послуг для доставки допомоги з хабу до України.
Також ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро на придбання генераторів для забезпечення енергетичного резерву на іншого енергообладнання.