27 января 2023, 14:15

ЄС відкриває новий енергетичний хаб у Польщі, який стане логістичним центром для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні, - повідомляє представництво ЄС в Україні.

Цей європейський хаб дозволить міжнародним партнерам і приватному сектору спрямовувати свої пожертви, а Європейський Союз надасть повне фінансування транспортних послуг для доставки допомоги з хабу до України.Також ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро на придбання генераторів для забезпечення енергетичного резерву на іншого енергообладнання.