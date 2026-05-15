ГлавнаяНовости
15 мая 2026, 8:45

ЄС фіналізує пакет допомоги Україні на 6 млрд євро для закупівлі дронів

"Ми завершуємо пакет підтримки безпілотників на суму 6 мільярдів євро. І ми продовжуємо тиснути на воєнну економіку росії за допомогою дедалі жорсткіших санкцій", - заявила фон дер Ляєн.


Оцените новость:
  • 0 оценок