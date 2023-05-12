У Білорусі заявили про посилення держкордону танками

12 мая 2023, 12:45

У Міноборони Білорусі повідомили, що деякі танкові взводи їх армії під час перевірки боєготовності виконують так зване "завдання щодо посилення держкордону".



Вказано, що танкові екіпажі виконали "контрольні стрільби" із озброєння танка Т-72Б. Також військовослужбовці нібито провели "заняття з тактичної підготовки".