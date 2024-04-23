23 апреля 2024, 8:15

В Україні незабаром можуть з&#700;явитися ЗРК RBS 70 від Швеції

Швеція готова передати ці системи в межах німецької ініціативи з посилення захисту українського неба.


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