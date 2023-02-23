В Україні з’явилася гра, в якій можна стати диспетчером "Укренерго"

Головне завдання гри - встигнути перемкнути світло між будинками і реагувати на скарги людей, дотримуючись запланованого графіка відключень.
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