Зупинка ремонту доріг в Україні можлива з 1 червня через брак фінансування

14 мая 2026, 8:45

Ситуація в дорожній галузі стає критичною: підрядники не отримують оплату за виконані роботи, компанії змушені працювати на власні кошти, а нові контракти залишаються непідписаними.

Максим Шкіль, СЕО та засновник Autostrada, зазначив, що держава досі не погасила борги за стратегічні об’єкти, зокрема за роботи із захисту енергетичної інфраструктури, які виконувались у 2022–2023 роках. З запланованого фінансування дорожньої галузі виділено лише незначну частину коштів. Якщо уряд не погасить борги та не забезпечить нове фінансування, ремонт і утримання доріг по всій країні доведеться масово зупиняти вже з червня.