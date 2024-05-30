З 1 червня в Україні запровадять новий тариф на світло

30 мая 2024, 8:45

З 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте на 80%. Рішення Кабміну з цього питання планується ухвалити 30 травня.

З 1 червня за споживання до 100 кВт тариф планується залишити колишнім - 2,64 грн/кВт-год, на все, що більше буде новий тариф - 4,8 грн/кВт-год.Таким чином, при споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривень.Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі – 792 гривень).