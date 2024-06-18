5-ти денна магнітна буря накриє Україну уже 19 червня!

21 червня її сила становитиме 5 балів, а в інші дні – 4 бали. У ці дні може сильно боліти голова, відчуватися слабкість…
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