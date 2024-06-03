У метрополітені Києва змінюється графік руху поїздів

3 июня 2024, 10:45

З понеділка, 3 червня, будуть змінені графіки руху поїздів столичної підземки. Про це повідомили у КМДА.

Інтервали між поїздами становитимуть:у пікові години орієнтовно 3-4 хвилини;у міжпікові – 6:00–6:30 хвилин;у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6-7 хвилин.У Київській адміністрації зазначили, що графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами. Безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.