У Києві придбають 95 нових вагонів метро — КМДА

26 октября 2023, 12:45

Також планують модернізувати 220 вже наявних.



Оновлення міського метрополітену під час повномасштабного вторгнення пов'язане з тим, що сьогодні переважну більшість інвентарного парку столичної підземки складають пасажирські вагони, побудовані РФ впродовж 1979-2013 років.



Вони морально та фізично застаріли через тривалий строк експлуатації. Окрім того, містять обладнання і комплектуючі країни-агресора, тож придбання в неї запасних частин є неприпустимим.