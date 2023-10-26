Також планують модернізувати 220 вже наявних.
Оновлення міського метрополітену під час повномасштабного вторгнення пов'язане з тим, що сьогодні переважну більшість інвентарного парку столичної підземки складають пасажирські вагони, побудовані РФ впродовж 1979-2013 років.
Вони морально та фізично застаріли через тривалий строк експлуатації. Окрім того, містять обладнання і комплектуючі країни-агресора, тож придбання в неї запасних частин є неприпустимим.
26 октября 2023, 12:45
У Києві придбають 95 нових вагонів метро — КМДА
Також планують модернізувати 220 вже наявних.
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