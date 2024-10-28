Франція відкриває ринок високошвидкісних поїздів

28 октября 2024, 14:45

У Франції стартує нова епоха залізничних перевезень, оскільки ринок високошвидкісних поїздів TGV вперше стане відкритим для конкуренції.

Вітчизняні компанії та іноземні оператори зможуть запропонувати альтернативи національному перевізнику SNCF, створюючи нові можливості для пасажирів.Запуск нових гравців передбачає прямі маршрути, доступні квитки та високий комфорт під час подорожей. Серед таких операторів — компанія Le Train, яка планує розпочати перевезення на заході Франції до 2027 року, пропонуючи прямі маршрути між великими містами. Компанія обіцяє сучасне обслуговування, і десять поїздів будуть курсувати на маршруті, забезпечуючи пасажирам нові стандарти комфорту.