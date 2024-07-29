Польща побоюється конкуренції з боку Укрзалізниці

29 июля 2024, 11:15

У Польщі зростають побоювання щодо конкуренції з боку українських залізничних перевезень.

Після початку війни в Україні багато транспортних маршрутів змінилося, і українські залізничні компанії почали активніше працювати на європейському ринку, що викликало занепокоєння у польських перевізників.Польський уряд розглядає заходи для підтримки місцевих компаній, включаючи субсидії та податкові пільги, а також веде переговори з українською стороною для координації транспортних потоків. Попри конкуренцію, обидві країни бачать можливості для співпраці, що дозволить спільно розвивати нові маршрути, оптимізувати перевезення та підвищувати ефективність транспортної системи.