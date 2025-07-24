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24 июля 2025, 10:15

Україна уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень, - Шмигаль

"Три виробники отримали контракти. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Будемо надалі масштабувати ці технології", - заявив міністр оборони.


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