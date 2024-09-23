23 сентября 2024, 8:15

ДСНС отримала новий Ан-32П

"Антонов" виконав контракт ДСНС на виробництво пожежного літака  Ан-32П за 430 млн грн.

Угоду на постачання цього судна уклали ще у 2021 році.


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