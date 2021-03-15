Украина закажет у "Антонова" самолеты Ан-74

15 марта 2021, 12:45

Заказ на самолеты будет оформлен в 2021 году, однако сроки их поставки заказчику пока что не оглашаются.

Украина готовит заказ для государственного предприятия «Антонов» на четыре самолета Ан-74. Заказ будет оформлен в 2021 году. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в одном из интервью.

Олег Уруский, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности: «…Для того, чтобы функционировал нормально наш авиапром, речь должна идти о десятках заказов. И в этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74. А относительно тех самолетов, которые уже заказаны, срок поставки первого Ан-178 – это 2023 год. Графики изготовления самолетов на предприятии уже составлены…».

Напомним, недавно государство выплатило госпредприятию «Антонов» аванс за покупку трех новых самолетов Ан-178.