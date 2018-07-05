"Антонов" намерен возобновить выпуск самолётов в полном объеме

5 июля 2018, 12:45

Об этом заявил Глава украинского авиастроительного концерна "Антонов" Александр Донец.

Ключевой задачей является обеспечение достаточной производственной мощности для выпуска 5-8 воздушных судов в год, однако, в перспективах, предполагается выход на производство 10 самолётов в год. В приоритете у предприятия военно-транспортный Ан-178. На него есть хороший спрос, в частности на Кавказе и Ближнем Востоке. Затем инженеры возьмутся за гражданскую модификацию Ан-158. А в будущем, возможно, будут работать над беспилотниками.

В настоящий момент украинское предприятие имеет твёрдый заказ на поставку 10 военно-транспортных самолётов Ан-178 в Азербайджан, что, при условиях, выдвинутых главой концерна, позволит реализовать поставленную цель в течение 1-2 лет, при этом специалисты полагают, что возобновление выпуска воздушных судов, может привести и к заключению новых контрактов. Ниже представляем вам одно из свежих видео связанных с деятельностью предприятия.