Эстония начала строительство оборонительной линии на границе с Россией

23 июня 2025, 13:15

Страна приступила к рытью глубоких противотанковых рвов. Эти сооружения глубиной три и шириной четыре метра призваны остановить бронетехнику и сделать ее уязвимой для защитников. В дальнейшем рвы будут дополнены 28 бетонными бункерами и 10 складами.



Аналогичные оборонительные проекты, как сообщается, планируют реализовать и другие страны Балтии — Литва и Латвия.