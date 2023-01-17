17 января 2023, 10:15

Союзники Украины предоставили более 4000 единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения.



Об этом пишет Bloomberg.

▪️410 танков советских времен от Польши, Чехии, Словении;◾️300 единиц бронетехники, в том числе 250 БМП советского производства;▪️1100 бронетранспортеров , в том числе 300 М113 и 250 М117, более 160 М113;▪️Транспортные средства с усиленной противоминной защитой - 925;▪️Мобильные машины пехоты - 1 540 единиц, в том числе 1 250 HMMWV;▪️300 буксируемых гаубиц, из них более – 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США;▪️Более 400 единиц самоходной артиллерии▪️38 систем HIMARS и более 40 122-мм РСЗО из Польши и Чехии;▪️37 немецких самоходных зенитных систем Gepard;▪️8 ракетных батарей NASAMS;▪️Одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;▪️6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии и 6 Stormer из Великобритании;▪️18 штурмовиков Су-25, 31 вертолет советского производства, 30 беспилотников Bayraktar, сотни Switchblade.