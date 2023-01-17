Союзники Украины предоставили более 4000 единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения.
Об этом пишет Bloomberg.
▪️410 танков советских времен от Польши, Чехии, Словении;
◾️300 единиц бронетехники, в том числе 250 БМП советского производства;
▪️1100 бронетранспортеров , в том числе 300 М113 и 250 М117, более 160 М113;
▪️Транспортные средства с усиленной противоминной защитой - 925;
▪️Мобильные машины пехоты - 1 540 единиц, в том числе 1 250 HMMWV;
▪️300 буксируемых гаубиц, из них более – 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США;
▪️Более 400 единиц самоходной артиллерии
▪️38 систем HIMARS и более 40 122-мм РСЗО из Польши и Чехии;
▪️37 немецких самоходных зенитных систем Gepard;
▪️8 ракетных батарей NASAMS;
▪️Одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;
▪️6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии и 6 Stormer из Великобритании;
▪️18 штурмовиков Су-25, 31 вертолет советского производства, 30 беспилотников Bayraktar, сотни Switchblade.