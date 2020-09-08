Представлен корпус Zalman S2 TG, лицевая часть которого напоминает радиатор

8 сентября 2020, 12:45

Компания Zalman анонсировала компьютерный корпус S2 TG, подходящий для создания игровой настольной станции с лаконичным обликом.

Продажи изделия начнутся в ближайшее время.

Новинка выделяется оригинальным исполнением фронтальной панели: внешне она напоминает радиатор охлаждения с ребристой поверхностью. Применённое решение, как отмечается, способствует улучшению циркуляции воздуха.



Корпус полностью выполнен в чёрном цвете. В боковой части установлена стенка из закалённого стекла толщиной 4 мм. Габариты составляют 424 × 196 × 462 мм, вес — приблизительно 5 кг.



Возможно использование материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, семи карт расширения, двух накопителей формата 3,5/2,5 дюйма и ещё двух устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. Ограничение по длине видеоадаптеров составляет 330 мм.



Вентиляторы воздушной системы охлаждения монтируются по следующей схеме: 2 × 120 мм сверху, 3 × 120 мм спереди, 2 × 120 мм снизу и 1 × 120 мм сзади. Можно также задействовать жидкостное охлаждение. Высота процессорного кулера не должна превышать 156 мм.