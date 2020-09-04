Бело-чёрный корпус Deepcool Macube 110 WH выполнен в минималистском стиле

4 сентября 2020, 9:45

Компания Deepcool анонсировала компьютерный корпус Macube 110 WH, предназначенный для создания настольной игровой станции с лаконичным обликом.

Новинка выполнена в минималистском стиле. Фронтальная, верхняя и одна из боковых панелей окрашены в белый цвет, а внутреннее пространство и задняя секция получили чёрную окраску. Левая боковая стенка изготовлена из затемнённого закалённого стекла.



Корпус позволяет создать относительно компактный игровой ПК на основе платы Mini-ITX или Micro-ATX. Общие габариты решения составляют 400 × 225 × 431 мм. Внутри есть место для четырёх карт расширения, в том числе для дискретных графических ускорителей длиной до 320 мм.



Система может быть оборудована двумя 3,5-дюймовыми накопителями и двумя устройствами хранения данных формата 2,5 дюйма. На верхней панели находятся два порта USB 3.0 и комбинированное аудиогнездо.