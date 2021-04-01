Корпус Cougar MX660 Mesh RGB-L допускает вертикальную установку видеокарты

1 апреля 2021, 9:45

Компания Cougar представила корпус MX660 Mesh RGB-L типоразмера Mid Tower, предназначенный для создания высокопроизводительной игровой станции с довольно строгим, но в то же время эффектным обликом.

Новинка получила полностью сетчатую фронтальную панель, способствующую циркуляции воздуха. Через неё просматриваются три изначально установленных вентилятора с адресуемой подсветкой ARGB. Управлять её работой можно через встроенный контроллер или через совместимую материнскую плату.



Левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла. Корпус выполнен в классическом чёрном цвете; его габариты составляют 213 × 495 × 474 мм.



Возможен монтаж плат формата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, CEB и E-ATX. Слоты расширения имеют компоновку «7 + 2», что делает возможным вертикальное размещение графического ускорителя. Длина последнего может достигать 410 мм.

В системе можно задействовать два накопителя типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё до пяти устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. Интерфейсный блок содержит два порта USB 3.0, разъём USB Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.

Высота процессорного кулера не должна превышать 165 мм. При использовании жидкостного охлаждения спереди и сверху можно установить радиаторы формата до 360 мм, сзади — 120 мм.

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