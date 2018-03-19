Sharkoon TG5 RGB: компьютерный корпус с 4-рьмя вентиляторами и не только

19 марта 2018, 10:45

Малоизвестная у нас компания Sharkoon «отметилась» анонсом своего нового корпуса для настольного ПК - TG5 RG.



Среди особенностей новинки отмечается стильный дизайн, а также четыре вентилятора с RGB-подсветкой.

TG5 RGB позиционируется в сегменте решений формата Mid-Tower. Фронтальная и боковая панели реализованы из закаленного стекла. Таким образом, пользователи могут собирать «системники» с красивыми «внутренностями» и всячески «поддавать» их модингу.



Касательно вентиляторов, три из четырех 120-мм с RGB-подсветкой установлены спереди, а еще один – на тыльной панели.



Производитель допускает установку в этот корпус материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

Отдельно отмечается возможность установки семи карт расширения. Длина дискретных графических ускорителей – до 400 мм.



Внутри корпуса предусмотрены «посадочные места» для пяти накопителей: 1х3,5 дюйма, 2х3,5/2,5 дюйма и 2х2,5 дюйма.



Интерфейсная панель примечательна гнездами для наушников и микрофона, а также четырьмя USB-портами, два из которых USB 2.0 и два USB 3.0.



Высота процессорного кулера не должна превышать 167 мм.



Габариты корпуса - 452 × 220 × 465 мм, а вес – 8,5 кг.



В продаже новинка должна появиться уже через пару дней. Стоимость - $80.