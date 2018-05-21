Lian Li представила 120-миллиметровый корпусный вентилятор с RGB-подсветкой

Малоизвестная у нас китайская компания Lian Li объявила об анонсе вентилятора Bora Lite 120 (BR Lite 120).
Новинка ориентирована на использование в игровых настольных ПК и системах для энтузиастов.
В основе здесь алюминиевая рамка. Диаметр – 120 мм. Скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 900 до 1500 оборотов в минуту.
Новинка способна создавать воздушный поток до 82 м3 в час. Касательно уровня шума, максимальный – 28,2 дБА. Сама по себе конструкция включает девятиполосную крыльчатку и гидравлический подшипник.
Продукт совместим с системами ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.
Габариты новинки – 120х120х27 мм.
Bora Lite 120 будет предлагаться в комплекте из трех штук. Стоимость - $40.