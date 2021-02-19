Lian Li показала прототипы четырёх корпусов разного формата

19 февраля 2021, 12:15

Компания Lian Li в рамках мероприятия 2021 Digital Expo раскрыла предварительную информацию сразу о четырёх компьютерных корпусах, предназначенных для игровых систем разного уровня.

Одна из новинок — модель Q58 небольшого форм-фактора с объёмом 14,3 литра. Она рассчитана на платы Mini-ITX, а длина графического ускорителя может достигать 320 мм. Допускается применение системы жидкостного охлаждения (СЖО) с радиатором формата до 280 мм. Изделие имеет оригинальную боковую стенку, часто которой выполнена из закалённого стекла, а другая часть — из перфорированного алюминия.

Ещё один прототип — компактное решение A4-H2O, созданное Lian Li в партнёрстве с DAN Cases из Германии. Объём этого корпуса составляет 10,4 литра. Можно использовать плату Mini-ITX, видеокарту длиной до 315 мм и систему жидкостного охлаждения с 240-мм радиатором.



К выпуску также готовится крупный корпус V3000+. В нём можно сформировать сразу две компьютерные системы. Допускается установка двух блоков питания, видеокарт длиной до 420 мм, а также до 19 накопителей. В состав СЖО можно включить три радиатора на 480 мм и один радиатор на 360 мм.

Наконец, показан корпус O11D EVO с возможностью установки материнских плат стандарта E-ATX. Длина графических ускорителей может достигать 445 мм, длина блока питания — 200 мм.