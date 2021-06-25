Sharkoon представила игровое кресло Skiller SGS2 Jr. для детей по цене €129

25 июня 2021, 12:45

Компания Sharkoon анонсировала компьютерное кресло Skiller SGS2 Jr., спроектированное специально для малолетних пользователей.

Новинка обеспечит комфорт при выполнении различных учебных заданий за ПК или во время игровых сеансов.

Кресло получило эргономичную конструкцию. Регулируемая высота сиденья и регулируемый угол наклона спинки обеспечивают идеальную осанку. Использована обивка из пеноматериала с воздухопроницаемым покрытием.

Новинка снабжена подпружиненным механизмом наклона, а также подлокотниками с возможностью изменения высоты. Откинув спинку на 135 градусов, можно расслабиться и отдохнуть между игровыми сессиями или после напряжённой учёбы в школе.

Кресло поставляется с подголовником и поясничной подушкой, которые обеспечивают дополнительный комфорт. Использованы пятилучевая опора с 50-миллиметровыми колёсиками и газлифт четвёртого класса.



Модель Skiller SGS2 Jr. отлично подходит для детей и подростков с ростом до 160 см и максимальным весом 65 кг. Доступны четыре варианта цветового исполнения: чёрный с серыми, синими, красными или розовыми вставками. Цена — 129 евро.

(С) 3dnews.