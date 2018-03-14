Aerocool Aero-500G RGB – компьютерный корпус со светодиодными лентами

14 марта 2018, 10:45

Компания Aerocool представила свой новый компьютерный корпус - Aero-500G RGB.



Новинка позиционируется в сегменте решений формата Mid-Tower. Производитель заявляет, что этот корпус «принимает» материнские платы типоразмера ATX, Micro-ATX или Mini-ITX.

Размеры изделия – 203х483,4х439,5 мм.



Интересной особенностью корпуса являются две светодиодные ленты, реализованные на передней панели. На деле они способны создать стильный, и даже необычный дизайн изделия. Ленты наделены поддержкой 13 режимов подсветки, 7 из которых – однотонны, а еще 6 обладают сменой цветов.



Боковая панель у Aero-500G RGB сделана из закаленного стекла.



Особенностями конструкции этого корпуса предусмотрена установка до 4-х 3,5-дюймовых носителей и до 2-х накопителей формата 2,5 дюйма. Кроме того, есть еще и два отсека на 5,25 дюйма.



Помимо отмеченного, в этом корпусе предусмотрены «посадочные места» под семь карт расширения. Пользователь может установить графические ускорители до 374 мм длинной. Высота процессорного охладителя до 155 мм.



Системы охлаждения может состоять из пяти 120-миллиметровых вентиляторов, а специальная металлическая крышка верхней панели позволяет установить 240-миллиметровый радиатор системы жидкостного охлаждения.

Касательно интерфейсной части передней панели, она примечательна гнездами для наушников и микрофона, а еще двумя USB-портами 2.0 и одним USB 3.0.Вес корпуса – 4,9 кг.В продаже новинка появится в двух цветовых решениях – черном и белом.О стоимости пока информации нет.