Apacer AS2280P2 – новый доступный SSD в форм-факторе М.2

7 мая 2018, 9:15

Компания Apacer «отметилась» анонсом своего нового твердотельного накопителя - AS2280P2.



Этот SSD выполнен в форм-факторе М.2 и относится к решениям среднего ценового дивизиона.

Новинка получила поддержку спецификации NVM Express (NVMe), которая описывает доступ к SSD при помощи шины PCI Express. Таким образом, этот SSD обеспечивает более высокие показатели скоростей записи/чтения, а, кроме того, позволяет снизить задержки.



Новинка доступна в версиях на 120 ГБ, 240 ГБ и 480 ГБ.



В основе AS2280P2 – чипы памяти 3D TLC NAND.

Самая младшая версия AS2280P2 обеспечивает скорость последовательной записи/чтения – 530/1550 Мбайт/с. Две другие модели демонстрируют 950 и 1000 Мбайт/с соответственно на запись и до 1650 Мбайт/с на чтение.В продаже AS2280P2 доступен по цене от 45 евро за младшую версию носителя до 157 евро за самую старшую.