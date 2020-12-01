Представлены карманные твердотельные накопители Apacer AS722 и AS721

1 декабря 2020, 12:15

Компания Apacer анонсировала портативные твердотельные накопители (SSD) AS722 и AS721, выполненные в соответствии со стандартом MIL-STD-810G 516.6: устройства обеспечивают полную сохранность данных в случае падений с высоты до 1,22 метра.