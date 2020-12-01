Представлены карманные твердотельные накопители Apacer AS722 и AS721

Компания Apacer анонсировала портативные твердотельные накопители (SSD) AS722 и AS721, выполненные в соответствии со стандартом MIL-STD-810G 516.6: устройства обеспечивают полную сохранность данных в случае падений с высоты до 1,22 метра.
Накопители выполнены на основе микрочипов флеш-памяти 3D NAND. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C. Габариты составляют 12 × 36 × 122 мм, вес — 55–57 г в зависимости от модификации.
Устройства серии Apacer AS722 относятся к NVMe-решениям. Заявленная скорость передачи информации в режиме чтения достигает 1000 Мбайт/с, в режиме записи — 900 Мбайт/с. Покупатели смогут выбирать между модификациями вместимостью 512 Гбайт и 1 Тбайт.
В накопителях Apacer AS721 задействован интерфейс SATA, а их производительность ниже — до 530 Мбайт/с при чтении и до 500 Мбайт/с при записи. Доступны три варианта — на 250 и 500 Гбайт, а также 1 Тбайт.
Новинки совместимы с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS, Microsoft Windows и Linux. Комплект поставки включает кабели USB 3.2 Type-C — USB 3.2 Type-C и USB 3.2 Type-C — USB 3.2 Type-А. Гарантия производителя составляет три года.
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