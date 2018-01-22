LG X4+ - смартфон с 32-битным ЦАП и защитой корпуса по стандарту MIL-STD-810G

22 января 2018, 12:45

Компания LG на территории родной для себя Южной Кореи анонсировала новый смартфон линейки X - LG X4+.



Новинка интересна корпусом, получившим защиту по стандарту MIL-STD-810G (от последствий вибрации, высоких и низких температур плюс др.). Кроме того, «на борту» специальный 32-битный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) для поддержки звука с частотой дискретизации до 192 кГц.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425, тактовая частота которого 1,4 ГГц. Кроме того, здесь 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Последнюю пользователь может расширить за счет карт microSD.Диагональ дисплея – 5,3 дюйма, а его расширение – 720х1280 точек.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.На тыльной панели аппарата расположен сканер отпечатков пальцев.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, NFC. Есть также FM-радио и 3,5-мм разъем для наушников.Стоимость терминала - $282. Дата релиза намечена на конец января.