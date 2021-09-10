Corsair представила скоростные SSD MP600 PRO XT — до 4 Тбайт

10 сентября 2021, 10:45

Компания Corsair выпустила новую серию твердотельных NVMe-накопителей MP600 PRO XT форм-фактора M.2.

Новинки предлагают поддержку интерфейса PCIe 4.0, высокую скорость передачи данных и представлены моделями объёмом 1, 2 и 4 Тбайт.

Компания Corsair не указывает, какой контроллер используется в новой серии SSD, но сообщает, что новинки оснащены чипами памяти 3D NAND TLC.



Для всех моделей серии MP600 PRO XT производитель заявляет скорость последовательного чтения на уровне 7100 Мбайт/с. Однако скорость последовательной записи у моделей отличается. Для младшей версии MP600 PRO XT объёмом 1 Тбайт она составляет 5800 Мбайт/c, для моделей объёмом 2 и 4 Тбайт — 6800 Мбайт/с. При этом показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) у младшей модели при произвольном чтении равен 1,2 млн, а при произвольной записи — достигает значения 900 тыс. Для старших моделей — 1,2 и 1,0 млн IOPS соответственно.

Накопители MP600 PRO XT оснащены массивными радиаторами охлаждения, равномерно отводящими тепло от горячих компонентов. На все новинки компания предлагает пятилетнюю гарантию. В свою очередь модели MP600 Pro XT Hydro X Edition (на фото ниже) снабжены медным водоблоком.



Накопители Corsair MP600 PRO XT Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 SSD уже доступны для приобретения на сайте производителя, а также у отдельных дистрибьютеров и ретейлеров. Модели объёмом 1, 2 и 4 Тбайт компания оценила в 200, 400 и 990 долларов соответственно.





Специальные версии накопителей MP600 PRO XT Hydro X Edition с водоблоком, обладающие объёмом 2 и 4 Тбайт, компания оценила в 425 и 1000 долларов соответственно.

(С) 3dnews