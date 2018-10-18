Corsair представила скоростные SSD для игровых ПК - Force MP510

18 октября 2018, 11:45

Компания Corsair представила свои новые SSD - Force MP510.

Накопители ориентированы на использование в высокопроизводительных настольных и портативных ПК игрового класса.



Форм-фактор M.2 2280 — габариты составляют 22х80 мм. В основе - флеш-память 3D TLC NAND.



Все новинки этой линейки относятся к решениям NVMe PCIe Gen3 x4.

Согласно официальным данным, скорость последовательного чтения – 3480 Мбайт/с, а записи – 3000 Мбайт/c.Серия Corsair Force MP510 представлена устройствами с 240 ГБ памяти, 480ГБ, 960 ГБ и 1920 ГБ. На все изделия предоставляется 5-летняя гарантия. Информации о стоимости пока нет. Точная дата релиза также не приводится.