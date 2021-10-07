Addlink выпустила твердотельные накопители AddGame A92 и A90

7 октября 2021, 11:45

Компания Addlink анонсировала твердотельные накопители серий AddGame A92 и AddGame A90, которые могут применяться не только в настольных компьютерах, но также в игровых консолях Sony PlayStation 5.

Устройства выполнены в формате М.2 2280. Для обмена данными задействован интерфейс PCIe 4.0 x4, что обеспечивает высокую пропускную способность. Предусмотрен алюминиевый радиатор охлаждения с агрессивным дизайном Shark-Fin.



Изделия AddGame A92 выполнены на микрочипах флеш-памяти QLC NAND: технология предусматривает хранение четырёх бит информации в одной ячейке. В серию вошли модификации вместимостью 1, 2 и 4 Тбайт. При использовании с PlayStation 5 скорость чтения информации достигает 5600 Мбайт/с, при установке в персональные компьютеры — 4900 Мбайт/с. Скорость записи данных составляет до 3600 Мбайт/с.



Твердотельные накопители AddGame A90 построены на микрочипах флеш-памяти TLC NAND с записью трёх бит информации в одну ячейку. Выпущены модели ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Скорость последовательного чтения — до 5600 Мбайт/с при установке в PlayStation 5 и до 5000 Мбайт/с при использовании в ПК. Последовательная запись осуществляется со скоростью до 4400 Мбайт/с.

На все новинки предоставляется пятилетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.

(С) 3dnews.