MSI намерена создать "новый эталон" игрового твердотельного накопителя

14 января 2021, 14:45

Компания MSI планирует выйти на рынок твердотельных накопителей (SSD) игрового класса.

Соответствующее заявление было сделано в рамках выставки CES 2021, которая в нынешнем году из-за пандемии проходит полностью в цифровом формате.

На сегодняшний день о готовящихся новинках известно не слишком много. Сообщается, что речь идёт об устройствах с интерфейсом PCIe 4.0 x4, построенных на основе микрочипов флеш-памяти TLC NAND (три бита информации в одной ячейке).



Скорость чтения составит до 7000 Мбайт/с, скорость записи — до 6900 Мбайт/с. MSI предложит накопители вместимостью до 4 Тбайт. Среднее время безотказной работы составит до 1,6 млн часов.



Судя по опубликованному изображению, к выводу на рынок готовятся устройства в двух вариантах исполнения. Для обоих предусмотрено наличие охлаждающего радиатора. Кроме того, можно заметить логотип DragonShield.