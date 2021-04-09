MSI скоро начнёт продажи дебютных твердотельных накопителей Spatinum

9 апреля 2021, 12:15

Стремясь предложить максимально широкий спектр товаров своим клиентам, многие производители аппаратного обеспечения начинают предлагать новые категории продуктов.

Ранее в этом году на выставке CES компания MSI объявила о планах начать продажи твердотельных накопителей (SSD) под маркой Spatinum. Теперь этот анонс начинает обрастать подробностями.

Изначально компания представила только флагманскую модель с интерфейсом PCIe 4.0 x4, обеспечивающий скорость чтения 7000 Мбайт/с и скорость записи 6900 Мбайт/с. Теперь стало известно, что MSI подготовила целый ряд накопителей. Информация о них была обнаружена в базе данных Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК). Судя по всему, MSI представит накопители, которые будут разделены на три семейства.



В серию Spatinum M400 войдут самые производительные и, соответственно, дорогие устройства с интерфейсом PCIe 4.0, ёмкостью от 500 Гбайт до 2 Тбайт. Предполагается, что изначально будут представлены модели M480, M471 и М470 с различными характеристиками.



В серии Spatinum M300 будут представлены массовые SSD с интерфейсом PCIe 3.0 и ёмкостью от 256 Гбайт до 2 Тбайт. Первыми стоит ожидать модели M381, М380, М371 и М370. Семейство накопителей начального уровня Spatinum S200 предложит пользователям 2,5-дюймовые SSD с интерфейсом SATA, ёмкостью от 240 Гбайт до 1 Тбайт.

MSI пока не обнародовала спецификации новых накопителей, однако можно ожидать, что это произойдёт в ближайшее время. Сообщается, что компания уже предлагает Spatinum M370 розничным торговым сетям.

(C) 3dnews.ru