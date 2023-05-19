MSI представляет SPATIUM M480 PRO – профессиональные твердотельные накопители

19 мая 2023, 14:45

Компания MSI представляет серию флагманских твердотельных накопителей SPATIUM M480 PRO, работающих в режиме PCIe 4.0.

Бренд MSI ассоциируется с высокопроизводительным компьютерным оборудованием, и линейка SPATIUM расширяет эту экосистему в области устройств для хранения данных. Накопители созданы на базе высококачественной флеш-памяти 3D NAND, которая сочетает скорость с долговечностью, и предназначены для широкого круга пользователей: профессионалов, авторов контента, геймеров. Для повышения производительности в них используется SLC-кэш и встроенная DRAM-память. В результате скорость последовательного чтения и записи достигает 7400 и 7000 МБ/с, соответственно. Также существенно выросла скорость случайного доступа, от которой во многом зависит отзывчивость работы всего компьютера.

Модель SPATIUM M480 PRO HS – вершина всей линейки SPATIUM. Она представлена в трех вариантах – с емкостью 1, 2 и 4 ТБ. Предназначенная для требовательных профессионалов и геймеров, она соответствует стандартам PCIe Gen4 и NVMe 1.4, которые позволяют достичь экстремально высоких скоростей: до 7400 и 7000 МБ/с при последовательном чтении и записи, соответственно. Накопитель увенчан алюминиевым радиатором бронзового цвета, который служит надежной защитой от перегрева под высокими нагрузками.SPATIUM M480 PRO PLAY – оптимальный накопитель для игровых консолей. Он доступен в трех вариантах емкости: 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Помимо PlayStation 5, он будет отличным выбором и для геймеров, играющих на ПК, и для авторов мультимедийного контента. Установить его в PS5 не сложно, и это обеспечит высочайшую скорость сохранения и загрузки больших игровых файлов. Накопитель соответствует стандартам PCIe Gen4 и NVMe 1.4, которые позволяют достичь скорости до 7400 и 7000 МБ/с при последовательном чтении и записи, соответственно. Чтобы предотвратить падение производительности из-за перегрева, на SPATIUM M480 PRO PLAY установлен алюминиевый радиатор с двойной отделкой.

Модель SPATIUM M480 PRO представлена в вариантах с емкостью 1, 2 и 4 ТБ. Она соответствует стандартам PCIe Gen4 и NVMe 1.4, скорость последовательного чтения и записи – до 7400 и 7000 МБ/с, соответственно.



В SPATIUM M480 PRO реализованы полноценные средства коррекции ошибок, включая LPDC-код и сквозную защиту данных, что увеличивает гарантированный объем записи (Terabytes Written – TBW). На накопитель распространяется ограниченная гарантия сроком 5 лет.

Специально для накопителей SPATIUM в приложении MSI Center имеется функция создания резервных копий данных. Также там можно найти исчерпывающую информацию о состоянии твердотельных накопителей, включая занятый объем и текущую температуру.Функция резервного копирования, реализованная специалистами MSI в сотрудничестве с Actiphy, ведущим разработчиком в данной сфере, дает возможность владельцам накопителей MSI обезопасить себя от потери ценных файлов. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о компании Actiphy или приобрести ее программное обеспечение.