21 февраля 2019, 15:15

Сразу несколько авторитетных профильных СМИ опубликовали подробности о смартфонах Samsung Galaxy A70 и A90, которые пока что не были представлены официально.

Cудя по всему, грядущие новинки получат 6,7-дюймовые дисплеи. Кроме того, известно, что в обоих этих аппаратах будет интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев.



В основе терминалов окажется фирменный чип Exynos, однако точная модель пока не известна. Кроме того, терминалы будут наделены многокомпонентной основной камерой.



Анонс A70 и A90 намечен на 28 февраля.

Другие подробности пока не приводятся. О стоимости, судя по всему, пока говорить рановато.