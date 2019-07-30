Некоторые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S11

30 июля 2019, 13:08

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили некоторые подробности касательно смартфона Galaxy S11, анонс которого состоится в следующем году.

На данный момент известно о том, что грядущая новинка проектируется под кодовым именем Picasso.В качестве программной платформы, внутри ОС Android Q, которая будет дополнена фирменным программным интерфейсом One UI 2.x.Новинка будет обладать передовой системой камер. По слухам, в состав основного модуля войдет датчик на 64Мп. Кроме того, обещают фирменный сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1.Кроме всего упомянутого, говорят, что один из смартфонов семейства Galaxy S11 будет оборудован «дырявым» экраном. Речь идет о применении панели с отверстием для фронтальной камеры.Все версии S11 будут с поддержкой 5G.