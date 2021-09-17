Цены на iPhone 13 имеют большой разброс по странам

17 сентября 2021, 12:45

Если Вы имеете сильное желание срочно приобрестим только что выпущенный Apple iPhone 13, то цены на него сильно колеблются на различных рынках. Действительно Вам не повезет, если придется купить его в Бразилии. В настоящее время стоимость iPhone 13 в этой южноамериканской стране самая высокая в мире. Не сильно отстает и Украина, где iphone 13 цена составляет 1415 долларов для модели со 128 ГБ встроенной памяти.

В новом анализе от Nukeni показаны продажные цены на разблокированный iPhone 13 на веб-сайте Apple в каждой стране, включая, конечно, налоги. В списке представлены и другие модели, но выбор одного только iPhone 13 будет достаточно хорошим индикатором цен.

Однако есть исключения в зависимости от модели или варианта хранения. Например, вариант iPhone 13 mini на 128 ГБ на самом деле является самым дорогим в Турции и стоит 1301,56 доллара. В Бразилии этот вариант немного лучше, его цена составляет 1256,21 доллара. Есть еще несколько моделей и вариантов, в которых Бразилия превосходит Турцию, но большинство из них по-прежнему являются самыми дорогими в Бразилии.

Имея это в виду, можете взглянуть на 3 лучших и худших места, где можно взять смартфон iPhone 13 со 128 ГБ:

Самый дорогой:

Бразилия: 1446,57 долларов

Турция: 1419,90 долларов

Украина: 1415 долларов

Самый дешевый :

- США: 829 долларов

- Гонконг: 874,13 долларов

- Япония: 900,95 долларов

Здесь стоит отметить, что некоторые штаты США, такие как Делавэр, не взимают никаких налогов, и это может быть одной из основных причин, почему США являются самым дешевым регионом для приобретения смартфонов.

Таким образом, наблюдается, что когда самое дешевое предложение iPhone в США исключается из уравнения, такие регионы, как Гонконг и Япония, становятся действительно самыми дешевыми вариантами.

В заключение, покупка iPhone 13 в таких странах, как США, Гонконг, Япония и Канада, с наименьшей вероятностью пробьет дыру в вашем кошельке. С другой стороны, более слабая валюта или высокие налоги играют важную роль в том, что Бразилия, Турция, Украина, Венгрия и Италия являются самыми дорогими местами для покупки модели iPhone 13 в мире.

Недавние исследования показывают, что больше всего желают перейти на последнюю модель из серии iPhone 13 владельцы iPhone 11. Анализ SellCell проводился путем сбора и изучения данных о десятках тысяч случаев обмена iPhone за последние пару недель.

Как видно из графика, iPhone 11 возглавляет таблицу со 18% от общего количества сделок по обмену, совершенных за последние две недели (с 27 августа по 10 сентября). Причина в том, что iPhone 11 доступен уже два года. Это означает, что 24-месячные контракты на мобильные телефоны, которые являются довольно распространенными в настоящее время, истекают, что приводит к резкому увеличению продаж iPhone 11.