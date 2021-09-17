17 сентября 2021, 12:45

Цены на iPhone 13 имеют большой разброс по странам

Если Вы имеете сильное желание срочно приобрестим только что выпущенный Apple iPhone 13, то цены на него сильно колеблются на различных рынках. Действительно Вам не повезет, если придется купить его в Бразилии. В настоящее время стоимость iPhone 13 в этой южноамериканской стране самая высокая в мире. Не сильно отстает и Украина, где iphone 13 цена составляет 1415 долларов для модели со 128 ГБ встроенной памяти. 

В новом анализе от Nukeni показаны продажные цены на разблокированный iPhone 13 на веб-сайте Apple в каждой стране, включая, конечно, налоги. В списке представлены и другие модели, но выбор одного только iPhone 13 будет достаточно хорошим индикатором цен.

 

Однако есть исключения в зависимости от модели или варианта хранения. Например, вариант iPhone 13 mini на 128 ГБ на самом деле является самым дорогим в Турции и стоит 1301,56 доллара. В Бразилии этот вариант немного лучше, его цена составляет 1256,21 доллара. Есть еще несколько моделей и вариантов, в которых Бразилия превосходит Турцию, но большинство из них по-прежнему являются самыми дорогими в Бразилии.

Имея это в виду, можете взглянуть на 3 лучших и худших места, где можно взять смартфон iPhone 13 со 128 ГБ:

Самый дорогой:

  • Бразилия: 1446,57 долларов
  • Турция: 1419,90 долларов
  • Украина: 1415 долларов
Самый дешевый :

- США: 829 долларов
- Гонконг: 874,13 долларов
- Япония: 900,95 долларов

Здесь стоит отметить, что некоторые штаты США, такие как Делавэр, не взимают никаких налогов, и это может быть одной из основных причин, почему США являются самым дешевым регионом для приобретения смартфонов. 

Таким образом, наблюдается, что когда самое дешевое предложение iPhone в США исключается из уравнения, такие регионы, как Гонконг и Япония, становятся действительно самыми дешевыми вариантами.

В заключение, покупка iPhone 13 в таких странах, как США, Гонконг, Япония и Канада, с наименьшей вероятностью пробьет дыру в вашем кошельке. С другой стороны, более слабая валюта или высокие налоги играют важную роль в том, что Бразилия, Турция, Украина, Венгрия и Италия являются самыми дорогими местами для покупки модели iPhone 13 в мире.

 

Недавние исследования показывают, что больше всего желают перейти на последнюю модель из серии iPhone 13 владельцы iPhone 11. Анализ SellCell проводился путем сбора и изучения данных о десятках тысяч случаев обмена iPhone за последние пару недель.

Как видно из графика, iPhone 11 возглавляет таблицу со 18% от общего количества сделок по обмену, совершенных за последние две недели (с 27 августа по 10 сентября). Причина в том, что iPhone 11 доступен уже два года. Это означает, что 24-месячные контракты на мобильные телефоны, которые являются довольно распространенными в настоящее время, истекают, что приводит к резкому увеличению продаж iPhone 11.
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