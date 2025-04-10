ГлавнаяНовости
10 апреля 2025, 14:15

Apple срочно перевозит 600 тонн iPhone из Индии, чтобы обойти тарифы Трампа

Основное производство находится в Китае, и компания не хочет платить тарифы в размере 125%.


Оцените новость:
  • 0 оценок