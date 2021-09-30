30 сентября 2021, 9:15

В сентябре 2021 года американская корпорация Apple презентовала новейшую модель 15-го поколения — iPhone 13. Вслед за смартфоном компания выпустила ряд аксессуаров и комплектующих для него.

Среди новинок кожаный чехол iPhone 13 Pro Max , который крепится к задней стенке устройства с помощью магнитов. Это чехол-бумажник MagSafe, который можно использовать со смартфонами iPhone 12 и 13, а также их профессиональными и мини-версиями.

Чехол изготовлен из натуральной кожи, имеет 3 отделения для карт. Магнитный чехол поддерживает функцию "Локатор", это считается его основной характерной особенностью.

Функция Find My (Локатор) будет незаменима, если чехол случайно отсоединится от смартфона. В этом случае последнее местоположение будет сохранено и отобразится в "Локаторе". Find My подходит для iPhone 12 и iPhone 13 с установленной 15-й версией iOS.

В США магнит-чехол продается по цене 60 долларов, в России — 5990 рублей за штуку. Чехол представлен в пяти вариантах расцветки.

Новый кожаный чехол MagSafe — это элегантный и удобный атрибут, благодаря тому, что чехол-бумажник является экранированным, он подойдет для хранения банковских карточек.