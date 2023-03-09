Что влияет на приобретение чехла для iPhone 13

9 марта 2023, 12:25

Покупка защитного чехла на iPhone 13 – первое, что должен сделать каждый обладатель солидного смартфона. Цена на аксессуар обойдется в разы меньше, нежели ремонт в сервисном центре. Приобретая защитный чехол на свой гаджет, пользователь значительно уменьшает риск появления разбитого экрана или заднего корпуса после падения или столкновения с жесткими предметами.

Заказывая чехол на Айфон 13, пользователь смартфона снижает вероятность разбить экран при падении. Также он не дает пыли и грязи накапливаться на телефоне. При подборе чехла на iPhone 13 важно брать во внимание некоторые моменты, которые могут в будущем значительно повлиять на срок службы аксессуара.

Оценка усиления защиты. Если пользователь любитель активностей на природе, часто занимается спортом, и в целом привык к энергичному темпу жизни, ему следует присмотреться к противоударному чехлу. Такая модель изготовлена из более крепких материалов, а также имеет усиленные углы, которые обеспечивают защиту при падении.

Частота занятий спортом. При частых тренировках стоит обратить внимание на защитные кейсы, в которых удобно хранить устройство во время активностей. Данные чехлы закрепляются на руке или поясе.

Наличие беспроводной зарядки. Если пользователь предпочитает беспроводную зарядку, ему следует приобрести чехол, который поддерживает MagSafe.

Свобода рук. Некоторые модели окажутся наиболее удобные тем, кто постоянно работает со смартфоном. Чехлы на шнурке позволяют носить iPhone 13 на запястье, шее или через плечо, дабы он всегда был на виду. За безопасность гаджета не следует переживать – фиксаторы надежно удерживают его.

Для любителей просмотра фильмов на смартфоне существуют модели с подставкой.

Большой популярностью среди пользователей Айфонов пользуются силиконовые чехлы в цвете или в прозрачном исполнении. Аксессуар позволяет оставаться экрану доступным, а его внешний вид придает смартфону аккуратности. Важно, что прозрачные кейсы не желтеют после длительного срока службы.

Хорошим спросом пользуются чехлы-книжки благодаря следующим преимуществам:

• удачно акцентируют имидж пользователя;• есть возможность хранить мелкие вещи внутри;• жесткая конструкция смягчает удар при падении;• защищают экран и заднюю крышку.

К числу популярных аксессуаров на iPhone 13 присоединяются накладки с кожаной отделкой. Пользователи отмечают стильный внешний вид, который сохраняется на протяжении долгого срока службы. Поверхность, выполненная из кожи, не трескается спустя время и не боится перепадов температуры, порезов.