Лучшие чехлы для iPhone 12 mini

29 декабря 2020, 18:01

Apple сполна удовлетворила тягу части пользователей к компактным размерам, выпустив новую модель iPhone 12 mini. Это мощный маленький телефон, и вы можете проверить, как он сочетается с нынешним чемпионом Apple по компактным размерам - iPhone SE (2020) . Ажиотаж вокруг iPhone 12 mini огромен, и многие люди уже владеют этой маленькой жемчужиной. Следующий шаг в вашем путешествии с iPhone - это найти красивый чехол для своего нового крошечного чуда, например, здесь: https://chekhol.com.ua/chehly-dlya-iphone-12-mini-kupit/, чтобы ваш mini прослужил как можно дольше.

Все чехлы для iPhone 12 mini можно разделить по типам:

MagSafe

тонкие чехлы

прозрачные чехлы

защищенные чехлы

кожаные чехлы

стильные чехлы

MagSafe

В этом году Apple немного изменила ситуацию и представила MagSafe для iPhone. Магниты вокруг бобины для беспроводной зарядки помогают лучше выровнять беспроводные зарядные устройства для максимальной эффективности. Но есть еще один аспект технологии MagSafe - магниты позволяют прикреплять к телефону всевозможные аксессуары, не имеющие отношения к зарядке. Apple открывает двери для целой новой экосистемы аксессуаров - от чехлов до держателей кредитных карт. Пришло время проверить официальные чехлы MagSafe для iPhone 12 mini.

Прозрачный чехол с MagSafe

Но MagSafe нужно к чему-то приклеить, а прозрачного металла явно не бывает. Следующая возможность - металлическое кольцо, встроенное в корпус. Также может быть металлический элемент овальной формы, который, возможно, поможет вам сориентироваться, если к телефону прикреплены другие аксессуары. Такие чехлы предлагают довольно характерный внешний вид.

Ультратонкие чехлы

Такие чехлы позволят вам продемонстрировать свою маленькую жемчужину во всей своей красе. Их толщина составляет доли миллиметра. При этом ваш iPhone 12 mini останется компактным - без лишнего веса. В то же время в чехлах есть достаточный уровень защиты - они предназначены для предотвращения царапин, вмятин, и в них как правило имеется тонкий выступ для защиты объектива камеры телефона. Также производители чехлов не ставят на них собственных логотипов, чтобы они идеально сочетались со смартфоном.

Мягкий чехол

Для вас есть альтернатива MagSafe. В мягкий чехол может вставляться Halo Ring - практически кольцо из магнитов, которое прилипает к зарядному устройству и помогает при выравнивании. Такой чехол очень тонкий и сделан из приятного мягкого материала, который должен защитить ваш iPhone 12 mini от возможных падений. Он идеально прилегает к смартфону, а внутренняя подкладка защищает телефон от царапин.

Ударопрочные чехлы

Этот чехол сочетает в себе тонкий профиль с некоторыми удивительными функциями. Как и микробное покрытие, встроенное в сам корпус, оно отталкивает микробы и не стирается со временем. Чехол сделан из искусного самовосстанавливающегося материала, благодаря которому царапины со временем постепенно исчезают. Ударопрочные ребра поглощают энергию удара при падении с высоты до 3 м.

Некоторые чехлы даже протестированы в соответствии с военными стандартами (MIL-STD 810G) и имеют специальную боковую защиту, которая защищает от боковых ударов, которые неизбежно произойдут рано или поздно. Они могут иметь четырехслойную технологию амортизации, обеспечивающую защиту от падения с высоты 5 м.

Кожаные чехлы для iPhone 12 mini

Конечно же не стоит сбрасывать со счетов и классические кожаные чехлы, которые традиционно подчеркнут стиль владельца смартфона. Но они отличаются не только модным дизайном, а также защищают вашу маленькую жемчужину - iPhone 12 mini.

Конструкция из нескольких материалов обеспечивает максимальную защиту от падений, ударов и царапин.

В кожаном чехле также может быть держатель для наличных или карточек. Так что такой чехол прослужит долго, мало того, кожа имеет тенденцию к старению и с течением времени изнашивается. В итоге вы получите iPhone 12 mini в винтажном стиле, которого он заслуживает.