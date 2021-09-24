Apple продала 2 миллиарда iPhone за всё время

24 сентября 2021, 10:15

Совсем недавно был продан двухмиллиардный iPhone. Apple не устраивала никаких специальных мероприятий по этому поводу.

Отчасти это связано с тем, что компания перестала сообщать о количестве проданных смартфонов, а отчасти потому что говорить о втором миллиарде не так интересно, как о первом. Тем не менее, дела у iPhone обстоят лучше, чем когда либо.

Количество активных пользователей iPhone на сегодняшний день превышает 1 миллиард и неуклонно растёт. Пользователи iPhone составляют около 26 % всех пользователей смартфонов в мире, которых насчитывается около 3,8 миллиарда. В США смартфонами Apple владеют около 60 % пользователей, в Великобритании — порядка 50 %. Более 14 % пользователей в США и 10 % в Великобритании перешли на iPhone за последние два года.



iPhone представлены в широком ценовом диапазоне. Стоимость iPhone 13 Pro Max с 1-Тбайт накопителем достигает $1600. При этом самый доступный iPhone SE продаётся за $399 в базовой конфигурации. Продажи смартфонов Apple дополнительно стимулируют развитые программы Trade-in и акционные предложения сотовых операторов. iPhone также довольно высоко ценятся на вторичном рынке. Благодаря этому порог входа в экосистему iOS в данный момент весьма низок. Приобрести подержанный iPhone 6S, который до сих пор получает масштабные обновления iOS, можно менее чем за $100.



Технические характеристики смартфонов Apple предопределяют вектор развития мобильного рынка, раздвигая рамки того, что пользователи могут требовать от своего устройства. iPhone даёт в руки рядового пользователя набор инструментов профессионального уровня. Благодаря высококлассным камерам и мощным инструментам для редактирования контента любой желающий может стать звездой YouTube, Instagram или TikTok, снять киношедевр — и всё это благодаря устройству, умещающемуся в кармане.





iPhone 13 в очередной раз задают стандарты, к которым должна стремиться вся мобильная индустрия. Apple не гонится за бездумным наращиванием производительности. Вместо этого iPhone делает особенными то, что они предлагают возможности, которых никто не просит, но после запуска новинок все начинают хотеть. Apple своим примером показывает, что лидер не соревнуется с конкурентами в наращивании производительности, не участвует в гонке мегапикселей, ядер. Лидер предопределяет будущее отрасли, предлагая принципиально новые возможности и создавая новые сценарии использования привычных продуктов.



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