ГлавнаяНовости
17 февраля 2025, 9:15

В сеть слили дизайн будущих iPhone 17 Pro и 17 Pro Max

Блок камер станет прямоугольным, но линзы останутся на своих местах.

Вспышка и LiDAR переедут на правый край.

Презентация будет осенью, а уже 19 февраля покажут новый iPhone SE.
Оцените новость:
  • 0 оценок