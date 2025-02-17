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17 февраля 2025, 9:15
В сеть слили дизайн будущих iPhone 17 Pro и 17 Pro Max
Блок камер станет прямоугольным, но линзы останутся на своих местах.
Вспышка и LiDAR переедут на правый край.
Презентация будет осенью, а уже 19 февраля покажут новый iPhone SE.
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