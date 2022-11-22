Не работает Always-On Display на iPhone 14 Pro Max? Пять способов решить проблем

22 ноября 2022, 10:25

Про версии линейки iPhone 14 получили долгожданную функцию — Always On Display. Технология, благодаря которой дисплей не выключается, а лишь затемняется, демонстрируя содержимое экрана блокировки, пришлась по душе пользователям.

Однако, многие столкнулись с проблемами, когда AOD не включается или перестает работать в определенных сценариях. Рассказываем, как вернуть работоспособность новой фичи iPhone 14 Pro Max.

Условно можно разделить причины отключения на AOD на три категории:

ошибки операционной системы;

конфликт с другими функциями;

запланированные сценарии отключения.

Разберем распространенные причины детально.

Хотя функция Always-On Display активирована на смартфонах 14 Pro "из коробки", может случиться так, что на смартфоне функция была отключена. Ситуация неприятная, ведь купить iPhone 14 Pro Max и обнаружить, что одна из "киллер-фич" смартфона не работает, не вызовет положительных эмоций. Но проблему можно решить

Для исправления ошибки, перейдите в "Настройки", выберите пункт "Дисплей и яркость" и активируйте опцию AOD. Если слайдер сдвинут в положение активации, не лишним будет переподключить опцию.

Функция всегда включенного дисплея связана с возможностью активации смартфона при поднятии. Когда вы берете смартфон в руки, он выходит из режима сна и возвращается в AOD, если положить гаджет обратно.

Из-за сбоев отслеживания положения смартфона, функция Always-On Display не активируется автоматически. В этом случае решением будет перезапуск функции "Поднять чтобы активировать". Выполните эти действия:

1. Зайдите в "Настройки" и перейдите в пункт "Дисплей и яркость".

2. Найдите опцию пробуждения при поднятии, выключите и включите ее снова.

После такого перезапуска "связка" AOD и Raise to Wake начнет работать корректно.

Если вы используете CarPlay со встроенного дисплея автомобиля, это может быть причиной, что функция AOD Display не работает. Это происходит потому, что функция автоматически отключается при беспроводном подключении Айфона к машине. Если смартфон все еще подключен, отключите CarPlay, чтобы решить проблему.

Когда вы спите — вам ни к чему постоянно включенный дисплей. Вероятно, так полагает Apple, поскольку активация сценария "Сон" в режиме "Фокуса" отключает AOD. Чтобы исправить такое поведение, отключите спящий режим в настройках.

Как и любой сервис, AOD потребляет энергию. Чтобы снизить расход, iOS автоматически отключает функцию при активации режима энергосбережения. Чтобы вновь использовать всегда включенный экран, придется деактивировать Low Power Mode.

Простой способ это сделать — смахнуть шторку "Центра управления" и тапнуть по иконке батареи. В активном режиме сбережения энергии она окрашена в желтый цвет. Или можно зайти в настройки батареи и сдвинуть слайдер напротив функции влево.